Чи зможе Словаччина припинити електропостачання Україні: експерт надав відповідь

Загроза щодо припинення постачання електроенергії Україні Словаччиною могла б бути реалізована. Але якби в підпорядкуванні Братислави була якась енергетична компанія, яка також була б і державним підприємством.

Чи існує загроза припинення постачання електрики від Словаччини

Проте станом на зараз електроенергія продається на вільному ринку за правилами, які не підпорядковують уряду країни, пише 24 канал з посиланням на Геннадія Рябцева, Головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень.

Читайте також МЗС України відреагувало на заяви Угорщини щодо транзиту російського газу

Він додав, що Україна не отримує від Словаччини безплатну допомогу. Постачання електроенергії – це продаж. Тобто Київ купує в Братиславу електричну енергію за ринковими цінами. І навіть аварійна допомога не є безплатною.

Рябцев також зазначив, що допомога продається за дуже високою ціною – 300 євро за мегават-годину. Відповідно до офіційного курсу НБУ, станом на 7 січня, це понад 13 тисяч гривень.

Звичайно, що будь-яка влада може незаконно втрутитися в ситуацію, але це, по-перше, призведе до втрат для учасників ринку насамперед в Словаччині, а по-друге, призведе до фінансових втрат,

– сказав Геннадій Рябцев.

Водночас Володимир Омельченко, Директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що якщо Роберт Фіцо зможе втрутитися в комерційну діяльність, то працюватиме проти правил Євросоюзу. А це матиме певні наслідки.

Важливо! Також Україна може призупинити постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба" у відповідь на припинення постачання електроенергії.