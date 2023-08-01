Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: чи може її отримувати студент
Однією із видів пенсій в Україні є пенсія у зв'язку з втратою годувальника. В Пенсійному фонді кажуть, що її можуть отримувати й студенти. Але є декілька нюансів, про які варто знати.
Чи отримає студент пенсію у зв'язку з втратою годувальника
У Пенсійному фонді пояснили, що діти, які навчаються за денною формою навчання, зокрема, у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
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Це право надається до закінчення навчального закладу. Втім, не довше ніж до досягнення ними 23 років відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Виплата на наступний навчальний рік продовжується на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти автоматично, тобто без необхідності надання довідки закладу освіти про продовження навчання,
– кажуть у відомстві.
На скільки можуть підвищити пенсії по інвалідності
Стало відомо, що деякі категорії населення можуть отримати додаткові виплати. У цей перелік входять й ті, що отримують традиційні надбавки до Дня Незалежності. Ймовірно, вони будуть такі:
- І група – 4 421 гривня;
- ІІ група – 3 906 гривень;
- ІІІ група – 3 391 гривня.
З 1 серпня не усі ВПО отримають виплати
Зверніть увагу, що певні категорії ВПО не отримають у серпні грошові виплати. І це стосуватиметься:
- тих, хто перебував закордоном довше ніж 30 календарних днів без поважної причини;
- осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі;
- громадян, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень;
- людей, які повернулися до свого місця проживання;
- власників житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії;
- тих, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень. Тобто для більшості українців нічого не зміниться.