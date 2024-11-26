Хто зможе отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту

У грудні цього року українці зможуть отримати нову допомогу від держави. "Тисяча Зеленського" нараховуватиметься на спеціальний рахунок.

Хто зможе отримати тисячу від держави через Укрпошту

Деякі громадяни мають змогу отримати "тисячу Зеленського" не через Дію. Цим людям надається опція оформити виплату через Укрпошту, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Ми раді долучитись до ініціатив, які роблять життя для українців трохи простішим у ці часи, і доставити трохи позитивних емоцій та щось святкове до столу напередодні різдвяних свят.

Хто зможе отримати виплати через Укрпошту:

пенсіонери;

особи з інвалідністю I та II групи;

громадяни, що одержують соцдопомогу (зокрема, у прифронтовій зоні).

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян та жителів сільської місцевості,

– зазначає Укрпошта.

Зверніть увагу! Механізм оформлення цієї допомоги ще не визначений. Деталі Укрпошта повідомить пізніше.