У ПФУ розповіли чи можна змінити дату видачі пенсії

Українські пенсіонери можуть отримувати пенсії у різний спосіб. Більшості громадян ПФУ нараховує кошти на банківський рахунок.

Як змінити дату нарахування пенсії

Частина осіб отримує пенсійну виплату через "Укрпошту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Калінінград може залишитися без світла: чи готуватиметься Росія до помсти

Зауважте! Згідно зі статистикою ПФУ, станом на 1 січня 2025 року, в Україні проживало 10,3 мільйона пенсіонерів. 2,8 мільйона з них – продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок.

Пенсії мають видаватися пенсіонерам з 4 по 25 число щомісячно. Точна дата нарахування виплати залежить від багатьох факторів.

Змінити число видачі коштів неможливо. Корекції підлягає лише метод отримання виплати.

Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– розповіла фахівчиня головного управління Пенсійного фонду Катерина Дибенко.

Зверніть увагу! Кошти на банківський рахунок надходять швидше, ніж через "Укрпошту".