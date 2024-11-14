Оформити субсидію просто: які документи для цього потрібні

Зараз в Україні діє спрощений механізм для оформлення субсидії. Тобто, українцям потрібен мінімум документів, аби отримати таку допомогу.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Зараз для оформлення субсидії потрібно лише подати заяву та декларацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У деяких випадках потрібно додати певні документи, що мають значення при призначенні субсидії. Наприклад, довідку про статус ВПО або договір оренди.

У випадку подання документів з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Як можна подати документи:

завітати у відділення ПФУ;

через електронний портал Пенсійного фонду;

надіслати поштою на адресу ПФУ.

у ЦНАПі.

Зверніть увагу! Також подати документи можна через уповноважених осіб у міській, селищній чи сільській раді.