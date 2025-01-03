Як дізнатися чи була призначена субсидія онлайн

Щоб отримати субсидію, громадянин має звернутись у відповідальні органи з відповідною заявою. Варто зауважити, що таку допомогу можуть отримати не всі особи.

Як отримати субсидію

На субсидію можуть розраховувати лише ті особи, які мають відповідний майновий та соціальний стан, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Документи, які необхідно подати для оформлення субсидії, окрім заяви:

декларація про доходи та витрати;

додаткові документи, що вказують на певні обставини, які важливі при призначенні субсидії, наприклад, договір про оренду житла.

Де можна подати документи для оформлення субсидії:

у ПФУ (онлайн, у відділенні та передати документи через пошту);

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

ЦНАПі

через Дію.

Як перевірити, чи оформлена субсидія

Сповіщення про призначення субсидії може здійснюватись таким чином:

через Дію;

як повідомлення на електронну пошту;

через портал ПФУ;

в паперовій формі.

Зверніть увагу! Рішення про призначення, ненадання чи відмову у субсидії мають прийняти протягом 10 календарних днів, після подачі документів.