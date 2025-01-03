Как получить субсидию
На субсидию могут рассчитывать только те лица, которые имеют соответствующее имущественное и социальное положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Документы, которые необходимо подать для оформления субсидии, кроме заявления:
- декларация о доходах и расходах;
- дополнительные документы, указывающие на определенные обстоятельства, которые важны при назначении субсидии, например, договор об аренде жилья.
Где можно подать документы для оформления субсидии:
- в ПФУ (онлайн, в отделении и передать документы через почту);
- в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
- ЦНАПе
- через Дию.
Как проверить, оформлена ли субсидия
Оповещение о назначении субсидии может осуществляться следующим образом:
- через Дию;
- как сообщение на электронную почту;
- через портал ПФУ;
- в бумажной форме.
Обратите внимание! Решение о назначении, непредоставлении или отказе в субсидии должны принять в течение 10 календарных дней, после подачи документов.