Как получить субсидию

На субсидию могут рассчитывать только те лица, которые имеют соответствующее имущественное и социальное положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Документы, которые необходимо подать для оформления субсидии, кроме заявления:

декларация о доходах и расходах;

дополнительные документы, указывающие на определенные обстоятельства, которые важны при назначении субсидии, например, договор об аренде жилья.

Где можно подать документы для оформления субсидии:

в ПФУ (онлайн, в отделении и передать документы через почту);

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

ЦНАПе

через Дию.

Как проверить, оформлена ли субсидия

Оповещение о назначении субсидии может осуществляться следующим образом:

через Дию;

как сообщение на электронную почту;

через портал ПФУ;

в бумажной форме.

Обратите внимание! Решение о назначении, непредоставлении или отказе в субсидии должны принять в течение 10 календарных дней, после подачи документов.