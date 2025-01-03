Як отримати субсидію

На субсидію можуть розраховувати лише ті особи, які мають відповідний майновий та соціальний стан, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Документи, які необхідно подати для оформлення субсидії, окрім заяви:

  • декларація про доходи та витрати;
  • додаткові документи, що вказують на певні обставини, які важливі при призначенні субсидії, наприклад, договір про оренду житла.

Де можна подати документи для оформлення субсидії:

  • у ПФУ (онлайн, у відділенні та передати документи через пошту);
  • у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
  • ЦНАПі
  • через Дію.

Як перевірити, чи оформлена субсидія

Сповіщення про призначення субсидії може здійснюватись таким чином:

  • через Дію;
  • як повідомлення на електронну пошту;
  • через портал ПФУ;
  • в паперовій формі.

Зверніть увагу! Рішення про призначення, ненадання чи відмову у субсидії мають прийняти протягом 10 календарних днів, після подачі документів.