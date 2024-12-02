Понад 2,5 мільйони українців уже подали заяву на отримання "тисячі Зеленського"
2 грудня 2024, 11:19Читать новость на русском
Прийняття заявок на отримання допомоги від держави – "Тисячі Зеленського" розпочався з 1 грудня. Українці масово оформлюють цю виплату не тільки для себе, а і для дітей.
Яка кількість українців уже подала заяву
За добу заяву на оформлення обіцяної тисячі подало більш як 2,5 мільйони українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.
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Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі.
Як зауважує Федоров, статистика, відносно цих заяв така:
- понад 551 тисяча заяв подана на дітей;
- 64% від осіб, що подавали заяву – жінки, 36% – чоловіки;
- середній вік заявника 30 – 40 років.
Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно,
– наголосив Федоров.
Зверніть увагу! Подати заяву на оформлення цієї допомоги можна і зараз.