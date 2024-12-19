Як можна отримати "тисячу Зеленського" зараз

Приймання заяв на оформлення "тисячі Зеленського" розпочалося ще 1 грудня. Деякі українці уже отримали ці кошти.

Як отримати тисячу від держави зараз

Зараз ще можна оформити тисячу від держави. Кінцевий термін подачі заявок – 31 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Зауважте! Використати "тисячу Зеленського" потрібно до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року.

Куди можна звернутись за отриманням "тисячі Зеленського":

оформити через Дію;

звернутись на Укрпошту;

у банках-партнерах.

Михайло Федоров Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Застосунком Дія вже користуються понад 21 мільйонів українців. Саме тому це зручний інструмент, щоб отримати 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей.

"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити ці кошти можна лише на деякі види товарів і послуг.

Зверніть увагу! Оформити цю грошову допомогу від держави можуть усі українці, які перебувають на території України. Якщо особа за кордоном, їй буде відмовлено.