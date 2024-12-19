Як отримати тисячу від держави зараз
Зараз ще можна оформити тисячу від держави. Кінцевий термін подачі заявок – 31 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Зауважте! Використати "тисячу Зеленського" потрібно до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року.
Куди можна звернутись за отриманням "тисячі Зеленського":
- оформити через Дію;
- звернутись на Укрпошту;
- у банках-партнерах.
Застосунком Дія вже користуються понад 21 мільйонів українців. Саме тому це зручний інструмент, щоб отримати 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей.
"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити ці кошти можна лише на деякі види товарів і послуг.
Зверніть увагу! Оформити цю грошову допомогу від держави можуть усі українці, які перебувають на території України. Якщо особа за кордоном, їй буде відмовлено.