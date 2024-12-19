На кого поширюються пільги УБД

Згідно з законом, учасник бойових дій може розраховувати на знижки на комунальні послуги, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Так пільга на комунальні послуги для учасника бойових дій поширюється на найближчих членів його родини, які проживають однією сім’єю з учасником бойових дій.

Зокрема до списку осіб, які можуть отримати пільги, належать:

чоловік;

дружина;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Зауважте! Всі ці люди можуть звернутися до Пенсійного фонду з заявою для отримання пільг.

Які пільги можуть отримати родичі УБД

Так учасники бойових дій мають право на 75% знижки на такі послуги:

за користування житлом;

комунальними послугами;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно, знижки мають і їхні родичі.

