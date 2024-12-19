Как получить тысячу от государства сейчас
Сейчас еще можно оформить тысячу от государства. Конечный срок подачи заявок – 31 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Заметьте! Использовать "тысячу Зеленского" нужно до конца зимы. То есть, до 28 февраля 2025 года.
Куда можно обратиться за получением "тысячи Зеленского":
- оформить через Дию;
- обратиться на Укрпочту;
- в банках-партнерах.
Приложением Дия уже пользуются более 21 миллионов украинцев. Именно поэтому это удобный инструмент, чтобы получить 1 000 гривен по программе "Зимняя еПидтрымка". В несколько кликов украинцы могут оформить выплаты на себя, а также на своих несовершеннолетних детей.
"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить эти средства можно только на некоторые виды товаров и услуг.
Обратите внимание! Оформить эту денежную помощь от государства могут все украинцы, которые находятся на территории Украины. Если особа за рубежом, ей будет отказано.