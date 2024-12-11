Українці почали отримувати зимову тисячу: чи можна оформити цю допомогу зараз

11 грудня 2024, 12:06
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Автор: Анастасія Зорик

Видача "тисячі Зеленського" розпочалася з 10 грудня. Кошти поступово надходять на рахунки громадян.

Чи можна отримати "тисячу Зеленського" зараз

Попри те, що зимова допомога уже надходить на рахунки громадян, оформити цю підтримку можна і зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Оформити заявку на отримання цієї допомоги можна так:

  • онлайн – у застосунку Дія;
  • через Укрпошту (з 4 грудня);
  • у банках-партнерах (з 10 грудня).

"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити ці гроші можна на обмежену кількість товарів та послуг, а саме:

  • на комунальні послуги;
  • послуги зв'язку;
  • медичні та ветеринарні послуги;
  • освіта;
  • донати;
  • військові облігації тощо.