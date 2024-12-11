Українці почали отримувати зимову тисячу: чи можна оформити цю допомогу зараз
11 грудня 2024, 12:06Читать новость на русском
Видача "тисячі Зеленського" розпочалася з 10 грудня. Кошти поступово надходять на рахунки громадян.
Чи можна отримати "тисячу Зеленського" зараз
Попри те, що зимова допомога уже надходить на рахунки громадян, оформити цю підтримку можна і зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також За рік комуналка в Україні подорожчала на майже 20%: на скільки збільшились тарифи
Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.
Оформити заявку на отримання цієї допомоги можна так:
- онлайн – у застосунку Дія;
- через Укрпошту (з 4 грудня);
- у банках-партнерах (з 10 грудня).
"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити ці гроші можна на обмежену кількість товарів та послуг, а саме:
- на комунальні послуги;
- послуги зв'язку;
- медичні та ветеринарні послуги;
- освіта;
- донати;
- військові облігації тощо.