До якої дати потрібно використати "тисячу Зеленського"

Подача заявок на отримання "тисячі Зеленського" розпочалася 1 грудня 2024 року. Оформити цю допомогу можна і зараз. Заявки прийматимуть до кінця зими, тобто, до 28 лютого 2025 року.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Використати "тисячу Зеленського" можна до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Кошти надходять на рахунок для "Національного кешбеку". Відповідно, витратити їх можна на обмежений перелік товарів та послуг, зокрема на:

комунальні послуги;

послуги зв'язку;

медичні послуги (зокрема і ветеринарні);

юридичні послуги;

спорт;

розваги;

освіту;

благодійність;

покупку військових облігацій тощо.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

Зверніть увагу! Зараз оформити "тисячу Зеленського" можна також на Укрпошті в банках-партнерах.