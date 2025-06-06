Чи можна отримувати пенсію, не маючи страхового стажу

Для виходу на пенсію в Україні слід мати певний страховий стаж. Якщо ж людина досягла пенсійного віку, але не отримала достатню кількість стажу, то вона має право на державну допомогу.

Чи можна вийти на пенсію без страхового стажу

Для її отримання слід звернутися до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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Право на тимчасову допомогу має особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", проте не набула права на пенсійну виплату. Причиною тому стала відсутність у неї в наявності не менш як 15 років страхового стажу.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання подає заяву та певний пакет документів,

– йдеться у повідомленні.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або електронною поштою. Слід надіслати такі документи:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Паспорт громадянина України. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України. Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного. члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги. Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Зверніть увагу! Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.