Як отримувати пенсію за кордоном та чи можна оформити її дистанційно

​Українці, які проживають за кордоном, можуть отримувати пенсію з України, але це залежить від кількох факторів.​ Виплата пенсії залежить від того, чи виїжджає особа за кордон на постійне проживання.

Як оформити пенсію за кордоном

Якщо громадянин України виїжджає на постійне місце проживання за кордон, він може отримати пенсію, призначену в Україні, за шість місяців наперед перед від'їздом, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Після виїзду за кордон пенсія може виплачуватися, якщо між Україною та країною проживання укладено відповідний міжнародний договір про соціальне забезпечення. Такі договори Україна має з низкою країн, зокрема з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Португалією та Польщею.

Українці які перебувають за кордоном, можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно через портал електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:

авторизуватися за допомогою КЕП;

заповнити заяву;

прикріпити скановані копії необхідних документів.

Урахування страхового стажу за кордоном

При призначенні пенсії в Україні може враховуватися страховий стаж, набутий в інших країнах, навіть якщо з цими країнами не укладено угод про соціальне забезпечення. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують періоди роботи за кордоном.

Зауважте! Пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні шість місяців для продовження виплат. У разі непроходження ідентифікації виплата пенсії може бути призупинена.