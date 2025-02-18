Чи можна вийти на пенсію, якщо не вистачає декількох місяців стажу

Для виходу на пенсію українці мають набути достатню кількість стажу. Ця норма визначається залежно від віку, коли особа іде на заслужений відпочинок.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо вам не вистачає стажу, потрібно продовжувати працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

При цьому, необов'язково чекати нової вікової межі. Якщо, наприклад, ви у 60 років не набули лише декілька місяців стажу, потрібно пропрацювати необхідний період і потім можна вийти на заслужений відпочинок.

Якщо людина має страховий стаж, якого не достатньо, пенсію за віком може бути призначено після його набуття,

– повідомляє ПФУ.

Розберемося на прикладі: якщо ви у 60 років набули 31 рік і 6 місяців стажу, вам потрібно допрацювати ще пів року і потім піти на пенсію. чекати 63 років непотрібно.

Зверніть увагу! Страховий стаж, при зверненні за отриманням пенсії, обчислюється по місяць, який передує місяцю звернення.

Яку кількість стажу потрібно набути у 2025 році

У 2025 році вимоги до необхідної кількості стажу змінились, зараз вони такі: