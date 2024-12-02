Як подати заявку на "тисячу Зеленського": докладна інструкція
Володимир Зеленський анонсував надання українцям 1 тисячі гривень взимку. Кошти передаватимуться в рамках програми єПідтримка.
Як подати заяву на оформлення допомоги
Подати заяву на оформлення допомоги можна через застосунок Дія, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал.
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Зверніть увагу! З 1 грудня розпочався початок подачі заяв на отримання "тисячі Зеленського".
Аби оформити допомогу потрібно:
- авторизуватись у застосунку Дія;
- обрати на головній сторінці розділ "Зимова підтримка";
- натиснути кнопку "Подати заяву";
- вибрати карту, на яку надійде виплата (карта для "Національного кешбеку");
- підтвердити своє перебування на території України.
Якщо батьки прагнуть оформити цю допомогу для дитини, необхідно додати відповідні документи. Йдеться про дитяче свідоцтво. У такому випадку, дитячі кошти надійдуть на рахунок одного з батьків (заявника).
Зауважте! Заяви на тримання цієї допомоги прийматимуться до 31 грудня. Використати кошти необхідно до кінця лютого 2025 року.