Як подати заяву на оформлення допомоги

Подати заяву на оформлення допомоги можна через застосунок Дія, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал.

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Зверніть увагу! З 1 грудня розпочався початок подачі заяв на отримання "тисячі Зеленського".

Аби оформити допомогу потрібно:

авторизуватись у застосунку Дія;

обрати на головній сторінці розділ "Зимова підтримка";

натиснути кнопку "Подати заяву";

вибрати карту, на яку надійде виплата (карта для "Національного кешбеку");

підтвердити своє перебування на території України.

Якщо батьки прагнуть оформити цю допомогу для дитини, необхідно додати відповідні документи. Йдеться про дитяче свідоцтво. У такому випадку, дитячі кошти надійдуть на рахунок одного з батьків (заявника).

Зауважте! Заяви на тримання цієї допомоги прийматимуться до 31 грудня. Використати кошти необхідно до кінця лютого 2025 року.