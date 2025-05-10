Як сплачувати страхові внески для пенсії з-за кордону
- Українці за кордоном можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, якщо зареєстровані в реєстрі застрахованих осіб і не є пенсіонерами.
- Для зарахування повного місяця до страхового стажу необхідно сплатити не менше 1 760 грн, а оформлення внесків можливе через вебпортал ПФУ.
Українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Це можливо, якщо вони зареєстровані в реєстрі застрахованих осіб та не є пенсіонерами.
Як сплачувати добровільні внески
Розмір і періодичність таких внесків людина обирає самостійно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Втім, щоб зарахувати повний місяць до страхового стажу для пенсії, необхідно сплатити не менше, ніж 1 760 гривень – це 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень).
Якщо добровільний внесок менший за мінімальний, до страхового стажу буде зараховано лише частину місяця – пропорційно до сплаченої суми.
Зауважте! Якщо ж людина одночасно працює офіційно і сплачує внески добровільно, при розрахунку пенсії буде враховано підвищену заробітну плату з урахуванням цих додаткових платежів.
Як оформити внески
Щоб оформити добровільну участь, потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом через вебпортал.
Для цього в особистому кабінеті слід обрати функцію "Договір на добровільну участь", заповнити форму, підписати її КЕП і сплачувати внески в зручному режимі.