Как платить добровольные взносы

Размер и периодичность таких взносов человек выбирает самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Впрочем, чтобы засчитать полный месяц в страховой стаж для пенсии, необходимо уплатить не менее, чем 1 760 гривен – это 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен).

Если добровольный взнос меньше минимального, в страховой стаж будет засчитано только часть месяца – пропорционально уплаченной суммы.

Заметьте! Если же человек одновременно работает официально и платит взносы добровольно, при расчете пенсии будет учтена повышенная заработная плата с учетом этих дополнительных платежей.

Как оформить взносы

Чтобы оформить добровольное участие, нужно заключить электронный договор с Пенсионным фондом через вебпортал.

Для этого в личном кабинете следует выбрать функцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать ее КЭП и платить взносы в удобном режиме.