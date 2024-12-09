Як закрити картку для виплати "Національного кешбеку"

Аби отримувати "Національний кешбек" українці мають відкрити спеціальну картку. Ця опція доступна у декількох українських банках.

Як відмовитись від картки для "Національного кешбеку"

Умови відмови відрізняються, залежно від фінустанови, де була оформлена картка. Однак, початковий алгоритм дій однаковий.

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Зауважте! Відкрити картку для отримання "Національного кешбеку" можна через такі банки: Ощадбанк, Приватбанк, Монобанк, А-банк, ПУМБ, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо.

Аби закрити договір необхідно:

звернутись у банк, де відкрита картка, з таким запитом (звернення можна оформити як онлайн, так і офлайн); оформити заяву про закриття договору.

Зверніть увагу! Особа може звернутись у банк будь-яким зручним методом. Однак, саме для закриття угоди банк може вимагати особистої присутності громадянина.