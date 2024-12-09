Чому вам скасують пенсію у грудні

Припинення виплати пенсії відбувається за рішенням суду чи територіальних органів ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Які обставини визначені для припинення виплати пенсії:

якщо особа не пройшла ідентифікацію;

у документах міститься неправдива інформація;

у випадку смерті пенсіонера;

особа не отримує пенсію (не здійснює жодної активності на своєму банківському рахунку, куди надходить виплата) протягом 6 місяців;

пенсіонера визнано безвісти зниклим;

пенсіонер поїхав на ПМП за кордон тощо.

Якщо особа хоче поновити свою виплату, вона має звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ із такими документами:

заява;

посвідчення особи.

Зверніть увагу! Подати заяву потрібно протягом 10 днів з моменту, коли були з'ясовані обставини через які і були припинені виплати.