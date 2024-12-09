Почему вам отменят пенсию в декабре

Прекращение выплаты пенсии происходит по решению суда или территориальных органов ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Какие обстоятельства определены для прекращения выплаты пенсии:

если лицо не прошло идентификацию;

в документах содержится ложная информация;

в случае смерти пенсионера;

лицо не получает пенсию (не осуществляет никакой активности на своем банковском счете, куда поступает выплата) в течение 6 месяцев;

пенсионер признан без вести пропавшим;

пенсионер уехал на ПМЖ за границу и тому подобное.

Если особа хочет восстановить свою выплату, она должна обратиться в любой сервисный центр ПФУ с такими документами:

заявление;

удостоверение личности.

Обратите внимание! Подать заявление нужно в течение 10 дней с момента, когда были выяснены обстоятельства по которым и были прекращены выплаты.