Почему вам отменят пенсию в декабре

Прекращение выплаты пенсии происходит по решению суда или территориальных органов ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Какие обстоятельства определены для прекращения выплаты пенсии:

  • если лицо не прошло идентификацию;
  • в документах содержится ложная информация;
  • в случае смерти пенсионера;
  • лицо не получает пенсию (не осуществляет никакой активности на своем банковском счете, куда поступает выплата) в течение 6 месяцев;
  • пенсионер признан без вести пропавшим;
  • пенсионер уехал на ПМЖ за границу и тому подобное.

Если особа хочет восстановить свою выплату, она должна обратиться в любой сервисный центр ПФУ с такими документами:

  • заявление;
  • удостоверение личности.

Обратите внимание! Подать заявление нужно в течение 10 дней с момента, когда были выяснены обстоятельства по которым и были прекращены выплаты.