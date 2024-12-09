Как отказаться от карочки для "Национального кэшбека"

Условия отказа отличаются, в зависимости от финучреждения, где была оформлена карта. Однако начальный алгоритм действий одинаков.

Читайте также Из-за этого вам прекратят выплату пенсии: что нужно знать украинским пенсионерам

Заметьте! Открыть карту для получения "Национального кэшбека" можно через такие банки: Ощадбанк, Приватбанк, Монобанк, А-банк, ПУМБ, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и так далее.

Чтобы закрыть договор, необходимо:

обратиться в банк, где открыта карта, с таким запросом (обращение можно оформить как онлайн, так и оффлайн); оформить заявление о закрытии договора.

Обратите внимание! Лицо может обратиться в банк любым удобным методом. Однако именно для закрытия сделки банк может требовать личного присутствия гражданина.