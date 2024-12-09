Как отказаться от карочки для "Национального кэшбека"
Условия отказа отличаются, в зависимости от финучреждения, где была оформлена карта. Однако начальный алгоритм действий одинаков.
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Заметьте! Открыть карту для получения "Национального кэшбека" можно через такие банки: Ощадбанк, Приватбанк, Монобанк, А-банк, ПУМБ, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и так далее.
Чтобы закрыть договор, необходимо:
- обратиться в банк, где открыта карта, с таким запросом (обращение можно оформить как онлайн, так и оффлайн);
- оформить заявление о закрытии договора.
Обратите внимание! Лицо может обратиться в банк любым удобным методом. Однако именно для закрытия сделки банк может требовать личного присутствия гражданина.
Как можно получить "Национальный кэшбек"
"Национальный кэшбек" начисляется за покупку некоторых товаров украинского производства. Сумма "компенсации" составляет 10% от стоимости продукции. "Национальный кэшбек" можно использовать для оплаты определенных услуг, в частности коммунальных.