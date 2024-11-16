Ви про це не знали: список послуг, які пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Пенсіонери можуть отримати деякі послуги безоплатно або ж з великою знижкою. Таким чином уряд прагне зменшити витрати осіб, що вийшли на пенсію.

За це пенсіонери можуть не платити

Зараз пенсіонерів звільнили від сплати земельного податку. Така можливість діє лише, якщо ділянка, що належить громадянину, відповідає визначеним нормам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зверніть увагу! Для підтвердження права на вказані пільги, пенсіонер має при собі мати пенсійне посвідчення.

Пенсіонери мають право на безоплатне пересування у міському громадському транспорті (виключенням з цього списку є таксі). Також особи на пенсії можуть не сплачувати за проїзд у приміських поїздах.

До того ж зараз пенсіонери мають право на:

зменшення розміру комуналки через оформлення субсидії:

безкоштовну (або ж з великою знижкою) юридичну допомогу від кваліфікованих юристів.

Нагадаємо! Жителі сільської місцевості, що працюють у певній галузі, звільняються від оплати житлово-комунальних послуг.