Інформація для пенсіонерів в окупації: як отримати українську пенсію
Джерело:На пенсії
Зараз багато українських населених пунктів перебуває в російській окупації. Через це, місцеві пенсіонери не можуть отримати свою пенсію. Йдеться, зокрема, про тих осіб, яким надходили гроші через Укрпошту.
Куди перераховується пенсія осіб в окупації
Починаючи з 2022 року, деяким пенсіонерам, що отримували пенсію через Укрпошту, надходять виплати на спеціальну карту в Ощадбанку. Маються на увазі жителі населених пунктів в окупації або зоні бойових дій, пояснює експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.
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Нагадаємо! Уряд прийняв рішення про відкриття спеціальних пенсійних рахунків в Ощадбанку для пенсіонерів, що раніше отримували виплати через Укрпошту.
Вважається, що такі пенсіонери зможуть згодом сконтактуватися з банком і отримати свої гроші. Якщо особі припинили виплату пенсії, вона має звернутись у відділення ПФУ на території підконтрольній Україні.
Теоретично можна також скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонд або пройти так звану ідентифікацію через відеоконференцзв’язок з працівниками ПФУ. Але гроші все одно в кращому випадку будуть нараховуватися на український банківський рахунок.
Зауважте! Пенсіонери, яким надходили виплати на карту, мають і надалі отримувати свої гроші на цей же рахунок.
Як отримати консультацію від ПФУ
Щоб дізнатися, що відбувається з пенсією конкретної особи, можна звернутись у контакт-центр ПФУ. Зробити це можна декількома методами:
- за телефоном
Для дзвінка на гарячу лінію можна зателефонувати за одним з номерів телефонів:
- 380-800-503-753;
- 38-044-281-08-70;
- 38-044-281-08-71.
Зверніть увагу! Ви також можете зателефонувати до головного управління Пенсійного фонду у конкретній області.
- через електронну пошту
Звернутись у ПФУ можна, написавши листа на адресу: info@pfu.gov.ua.
- через Skype
Аби написати у ПФУ, потрібно ввести логін ccpensfund.
Важливо! Сконтактуватись з ПФУ можна і через електронний портал ПФУ.