Чи можна отримувати пенсію за інвалідністю без стажу

Пенсія за інвалідністю призначається у разі повної або часткової втрати працездатності, незалежно від того, коли настала інвалідність. Вона може бути призначена навіть якщо інвалідність виникла під час роботи, до працевлаштування або після звільнення.

Як призначають пенсії по інвалідності

Проте для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого варіюється від 1 до 15 років залежно від віку та групи інвалідності, як передбачено законом з 1 жовтня 2011 року.

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Вимоги до стажу для отримання пенсії за інвалідністю:

Пенсії для осіб з інвалідністю I та II групи

З 1 січня 2016 року, для призначення пенсії за інвалідністю для осіб з інвалідністю I та II групи необхідно мати від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, в якому була встановлена інвалідність.

Пенсії для осіб з інвалідністю III групи

Для отримання пенсії за інвалідністю III групи, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року потрібно мати від 1 до 14 років страхового стажу, в залежності від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Важливо! Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.