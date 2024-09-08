Как назначают пенсии по инвалидности

Однако для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, продолжительность которого варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности, как предусмотрено законом с 1 октября 2011 года.

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Требования к стажу для получения пенсии по инвалидности:

Пенсии для лиц с инвалидностью I и II группы

С 1 января 2016 года, для назначения пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью I и II группы необходимо иметь от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Пенсии для лиц с инвалидностью III группы

Для получения пенсии по инвалидности III группы, а также пенсии в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года нужно иметь от 1 до 14 лет страхового стажа, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности или смерти кормильца.

Важно! Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.