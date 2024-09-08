Як призначають пенсії по інвалідності

Проте для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого варіюється від 1 до 15 років залежно від віку та групи інвалідності, як передбачено законом з 1 жовтня 2011 року.

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Вимоги до стажу для отримання пенсії за інвалідністю:

Пенсії для осіб з інвалідністю I та II групи

З 1 січня 2016 року, для призначення пенсії за інвалідністю для осіб з інвалідністю I та II групи необхідно мати від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, в якому була встановлена інвалідність.

Пенсії для осіб з інвалідністю III групи

Для отримання пенсії за інвалідністю III групи, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року потрібно мати від 1 до 14 років страхового стажу, в залежності від віку на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Важливо! Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.