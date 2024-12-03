Чи користується зимова допомога популярністю серед українців
Українці масово оформлюють допомогу від держави. Йдеться про славнозвісну "тисячу Зеленського". Лише за 3 дні майже 4 мільйони громадян подали заявку на цю виплату.
Чи хочуть українці оформити "тисячу Зеленського"
Майже четверта частина від загальної кількості заяв подано на дітей – 900 тисяч штук, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Цікаво, що більшість заявників – жінки – 65% від загальної кількості, чоловіків – 35%.
Найбільше заявок надійшло у перший день – 2,5 мільйони. 2 грудня їх кількість дещо скоротилась і сягнула 1 мільйон.
Зверніть увагу! Оформити зимову підтримку можна з 1 до 31 грудня 2024 року. Гроші необхідно використати до кінця лютого 2025 року.
На що можна витратити кошти з зимової підтримки:
- комунальні послуги;
- послуги мобільного зв'язку;
- юридичні послуги;
- донати (внески у визначені фонди);
- військові облігації;
- розваги;
- транспорт;
- страхування;
- освіту;
- спорт;
- медичні послуги;
- ветеринарні послуги і так далі.