Чи користується зимова допомога популярністю серед українців

Українці масово оформлюють допомогу від держави. Йдеться про славнозвісну "тисячу Зеленського". Лише за 3 дні майже 4 мільйони громадян подали заявку на цю виплату.

Чи хочуть українці оформити "тисячу Зеленського"

Майже четверта частина від загальної кількості заяв подано на дітей – 900 тисяч штук, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Цікаво, що більшість заявників – жінки – 65% від загальної кількості, чоловіків – 35%.

Найбільше заявок надійшло у перший день – 2,5 мільйони. 2 грудня їх кількість дещо скоротилась і сягнула 1 мільйон.

Зверніть увагу! Оформити зимову підтримку можна з 1 до 31 грудня 2024 року. Гроші необхідно використати до кінця лютого 2025 року.

На що можна витратити кошти з зимової підтримки: