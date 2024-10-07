Тариф на світло: чи може ціна зрости до 9 гривень

Тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 гривні за кіловат зафіксовано до кінця опалювального сезону. Втім, останнім часом експерти дискутують щодо можливого підняття тарифу.

Чи може зрости тариф на світло

Днями голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що у 2025 році ціна на електроенергію для населення може зрости до 6,5-7 гривень за кіловат, тобто на 50-75%, повідомляє "РБК-Україна".

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За його прогнозом, упродовж двох-трьох років тариф може збільшитися до 8-9 гривень.

На прогноз про можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення відреагував генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. По-перше, Yasno та представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання перебуває виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було жодних заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації.

Водночас стало відомо, що державний регулятор НКРЕКП готує підвищення цін на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Планується перегляд "прайс-кепів" із підвищенням до 6 900 гривень за 1 мегават-годину (замість 5 600 гривень) у період з 11:00 до 17:00, вирівнюючи граничні ціни до рівня ранкових пікових годин.

Важливо! У НКРЕКП запевняють, що рішення про "прайс-кепи" спрямоване на збалансування енергосистеми й не вплине на фіксований тариф для населення.

Чому тариф не зростатиме

Нинішній тариф зафіксовано відповідною постановою Кабміну. Цей документ продовжує дію спеціальних обов'язків для учасників ринку електроенергії, а єдина фіксована ціна встановлена на рівні 4,32 гривні за кіловат до 30 квітня 2025 року.

Зауважте! Також на опалювальний період передбачено пільговий тариф для тих, хто використовує електроопалювальні системи, на рівні 2,64 гривні за кіловат для обсягу до 2000 кіловат-годин на місяць.

Крім того, діє "нічний тариф", який передбачає знижку 50%. Це означає, що з 23:00 до 07:00 електроенергія тарифікується за ставкою 2,16 гривні, за умови встановлення двозонного лічильника.

Важливо! Експерти вважають, на сьогодні немає серйозних підстав для того, щоб ціни для населення зросли після 30 квітня 2025 року.