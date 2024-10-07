Может ли вырасти тариф на свет

На днях председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что в 2025 году цена на электроэнергию для населения может вырасти до 6,5-7 гривен за киловатт, то есть на 50-75%, сообщает "РБК-Украина".

Читайте также Отопительный сезон 2024 – 2025 в Украине: когда он начнется и что будет с тарифами

По его прогнозу, в течение двух-трех лет тариф может увеличиться до 8-9 гривен.

На прогноз о возможном повышении тарифов на электроэнергию для населения отреагировал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации.

В то же время стало известно, что государственный регулятор НКРЕКП готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Планируется пересмотр "прайс-кепов" с повышением до 6 900 гривен за 1 мегаватт-час (вместо 5 600 гривен) в период с 11:00 до 17:00, выравнивая предельные цены до уровня утренних пиковых часов.

Важно! В НКРЭКУ уверяют, что решение о "прайс-кэпах" направлено на сбалансирование энергосистемы и не повлияет на фиксированный тариф для населения.

Почему тариф не будет расти

Нынешний тариф зафиксирован соответствующим постановлением Кабмина. Этот документ продлевает действие специальных обязанностей для участников рынка электроэнергии, а единая фиксированная цена установлена на уровне 4,32 гривны за киловатт до 30 апреля 2025 года.

Обратите внимание! Также на отопительный период предусмотрен льготный тариф для тех, кто использует электроотопительные системы, на уровне 2,64 гривны за киловатт для объема до 2000 киловатт-часов в месяц.

Кроме того, действует "ночной тариф", который предусматривает скидку 50%. Это означает, что с 23:00 до 07:00 электроэнергия тарифицируется по ставке 2,16 гривны, при условии установки двухзонного счетчика.

Важно! Эксперты считают, на сегодня нет серьезных оснований для того, чтобы цены для населения выросли после 30 апреля 2025 года.