Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

Рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві адміністрації, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C протягом трьох діб. Через це дати початку опалення можуть відрізнятися в різних регіонах України.

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Зокрема, міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці опалювальний сезон розпочнеться орієнтовно з 15 жовтня, однак ця дата може бути змінена залежно від погодних умов​. Крім того, на запуск систем впливають позапланові ремонти та готовність комунальних служб.

Зауважте! Спочатку тепло подається в школи, дитячі садки та медичні заклади, а вже потім у житлові будинки. А сам сезон опалення триває приблизно шість місяців і закінчується, коли температура перевищує +8°C три дні поспіль.

Які актуальні тарифи на газ та тепло в Україні

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, запроваджений через воєнний стан, продовжує діяти і у цьому опалювальному сезоні:

"Нафтогаз України" з 1 травня 2024 року продовжив фіксований тариф на газ до 30 квітня 2025 року на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Втім, ціни інших постачальників газу для населення варіюються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр:



Водночас для виробників тепла вартість газу залишатиметься на рівні 7 420 гривень для населення та 16 390 гривень для бюджетних установ за тисячу кубометрів.

Чи є пільговий тариф на опалювальний сезон для електроопалення З 1 жовтня для домогосподарств, що використовують електроопалення, встановлено тариф на електроенергію в розмірі 2,64 гривні за кіловат при споживанні до 2000 кіловатів на місяць.

Як буде нараховуватись субсидія на опалювальний сезон

З жовтня вже розпочинається нарахування субсидій на опалювальний сезон, враховуючи зростання тарифів на комунальні послуги. Оновлений розмір субсидії також залежатиме від початку подачі опалення, про що повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Перерахунок субсидій здійснюється автоматично, за винятком випадків, коли відбулися зміни в домогосподарстві, наприклад, у складі зареєстрованих осіб.

Втім, громадяни можуть подавати заяви на оформлення субсидій у будь-який час, однак момент подачі заяви впливає на терміни призначення допомоги. Якщо заяву подано з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального сезону. Після 1 грудня вона надається з місяця, коли особа звернулася.

Через що можна втратити субсидію Найбільша ймовірність втрати субсидії виникає через наявність боргів. Також субсидію можуть скасувати у разі зміни місця проживання, смерті отримувача або якщо виявиться неправдива інформація про доходи. Наприклад, фінансовий моніторинг може зафіксувати великі покупки чи наявність на депозиті понад 50 тисяч гривень.

Як можна заощадити на теплі

У сучасних умовах підвищення цін на енергоресурси важливо знайти ефективні способи заощадження на теплі. Для того, аби заощадити гроші на опаленні, слід використати також наступні ефективні методи: