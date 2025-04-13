Місто було чи не єдиним, де досі тепло ще подавали у домівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Школи, садочки та лікарні ще зможуть отримувати тепло

Мерія вирішила закінчити подачу опалення до житлових будинків. Але школи, садочки, лікарні і поліклініки ще зможуть отримувати тепло, надіславши листи-звернення.

Львів чи не єдине місто, де досі тривав опалювальний сезон. У березні, коли надворі було тепло і вдень, і вночі, ми на тиждень, з 7 до 14 березня, зупинили подачу тепла. Далі, впродовж березня і квітня, коли тепло було лише вдень, а ночі залишалися холодними, наше теплоенерго зупиняло подачу орієнтовно з 09:00 до 20:00 год, а ввечері відновлювало,

– розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин.

Наразі синоптики оголосили уже про зростання температури – дні і ночі будуть теплими.