Город был едва ли не единственным, где до сих пор тепло еще подавали в дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Какой город в Украине имеет самые низкие тарифы на коммуналку

Школы, садики и больницы еще смогут получать тепло

Мэрия решила закончить подачу отопления в жилые дома. Но школы, садики, больницы и поликлиники еще смогут получать тепло, направив письма-обращения.

Львов едва ли не единственный город, где до сих пор продолжался отопительный сезон. В марте, когда на улице было тепло и днем, и ночью, мы на неделю, с 7 до 14 марта, остановили подачу тепла. Далее, в течение марта и апреля, когда тепло было только днем, а ночи оставались холодными, наше теплоэнерго останавливало подачу ориентировочно с 09:00 до 20:00 ч, а вечером восстанавливало,

– рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Орест Тимчишин.

Сейчас синоптики объявили уже о росте температуры – дни и ночи будут теплыми.