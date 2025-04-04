Загроза світовій економіці: МВФ прокоментував тарифну політику Трампа

Нові митні ініціативи Трампа щодо торгівельних партнерів несуть серйозну загрозу для світових економічних перспектив. Таку оцінку дав Міжнародний валютний фонд.

Наслідки тарифів Трампа

МВФ наразі продовжує аналіз впливу цих заходів, однак уже зараз очевидно, що вони створюють суттєвий ризик в умовах уповільненого глобального зростання, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила на необхідності утриматися від дій, які можуть завдати додаткової шкоди світовій економіці.

Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торгових партнерів конструктивно працювати над розв’язанням напруженості у сфері міжнародної торгівлі, а також над зменшенням невизначеності,

– зазначає Георгієва.

За її словами, детальніший аналіз впливу нових митних заходів на глобальну економіку буде представлено у найближчому випуску World Economic Outlook, який МВФ оприлюднить під час весняних зборів разом зі Світовим банком.

США вводять нові імпортні мита

З 9 квітня 2024 року Сполучені Штати запроваджують нові тарифи на імпорт продукції з десятків країн. Розмір ставок залежить від країни походження товарів. Зокрема:

Країни ЄС – 20%;

В'єтнам – 46%;

Тайвань – 32%;

Японія – 24%;

Південна Корея – 25%;

Таїланд – 36%;

Швейцарія – 31%;

Індонезія – 32%;

Малайзія – 24%;

Камбоджа – 49%;

Велика Британія – 10%;

ПАР – 30%.

Щодо Росії та Білорусі, нові мита не застосовуються. У США пояснили це тим, що імпорт з цих країн фактично відсутній.

Цікаво! Для України встановлено мінімальний тариф у 10%, який також застосовується до товарів з Австралії, Бразилії, Великої Британії та низки інших країн.