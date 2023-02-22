МВФ готовий надати Україні нову підтримку: які умови

Україна наразі отримала 2,7 мільярда доларів допомоги в рамках інструменту швидкого фінансування під час війни. Хоча МВФ зазвичай не надає повноцінних кредитних програм для країн під час конфлікту, він може зробити виняток, враховуючи масштаб війни та її значення для світу.

Наразі Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми, повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

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Згідно з джерелами, знайомими з обговореннями, адміністрація президента Зеленського має намір укласти нову угоду з вашингтонським кредитором уже наступного місяця з метою забезпечення 5 мільярдів доларів протягом першого року.

Георгієва високо оцінила зусилля України з трансформації своєї економіки, яка скоротилася більш ніж на 30% у 2022 році, коли російські війська вторглися в країну.

Ґрунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною,

— сказала Георгієва в інтерв’ю після візиту до Києва в понеділок.

Що потрібно для отримання кредиту

Україна та Київ вже активно співпрацюють над угодою про безготівковий моніторинг. Адже це є передумовою для багатомільярдної кредитної програми.

Ми дуже швидко просуваємось у новій програмі, тому що ми маємо надійну основу для неї завдяки програмі моніторингу правління, яку ми щойно завершили,

— сказала вона.

Останній огляд МВФ підтвердив прогрес України, але не надав жодних потенційних подробиць нової програми допомоги. Проте Георгієва натякнула, що це буде довгострокове зобов'язання.

Ми, безперечно, говоримо про тривалішу тривалість, тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом,

– зауважила голова МВФ.

Корпоративне управління та боротьба з корупцією будуть основною частиною програми, сказала Георгієва, додавши, що зміцнення інституцій потребує подальшого вдосконалення.

Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не будуть терпіти, коли гроші розкрадають і розкрадають, коли падають бомби. Я не чула ні спроби прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами,

– сказала вона.

Моніторингова програма від МВФ