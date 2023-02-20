Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що до Києва приїхала команда МВФ на чолі з очільницею Крісталіною Георгієвою.

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"Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 мільярдів доларів", – повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що програма з МВФ містить 2 частини. Мовиться про негайну фінансову підтримку та підтримку структурних реформ.

Зустріч Шмигаля та Георгієвої / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Інвестиції попри війну

З Крісталіною Георгієвою також зустрівся президент Володимир Зеленський. За його словами, МВФ надає Україні економічну зброю, щоб суспільство та бізнес змогли зростати попри війну.

Дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали. Пані Георгієва, дякую за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги, – сказав президент.



Зеленський та Георгієва / Фото Офісу президента

Заява голови МВФ

На думку Крісталіни Георгієвої, українські інституції продовжують добре виконувати свою роботу навіть в умовах війни. Вона зазначила, що відвідала Ірпінь й була вражена, як швидко Україна відновила соціальну інфраструктуру міста.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, то скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад", – розповіла Георгієва.