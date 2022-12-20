В Україні стартувала нова моніторингова програма МВФ

Керівництво МВФ ухвалило проведення Моніторингової програми із залученням Ради фонду для України. Вона передбачає проведення ряду заходів, спрямованих на посилення української економіки.

У понеділок Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду обговорила ухвалену програму. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Що передбачає нова моніторингова програма

Моніторингова програма спрямована на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності й передбачає ряд заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

План заходів має чотиримісячний період виконання та не передбачає безпосередньо фінансової допомоги. Разом з тим їх проведення є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.

З огляду на наявність макроекономічної рамки, підтвердженої МВФ, Україна розраховує, що затвердження програми зможе надати нашим партнерам упевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті,

– прокоментував ухвалення Моніторингової програми Голова Національного банку Андрій Пишний.

Він додав, що НБУ готовий виконати всі взяті на себе зобов’язання. В рамках оновлення стратегії фінансового сектору Нацбанк разом з експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів та проведення стрес-тестів для банків. Окрім того, програма передбачає комплекс заходів для стримування емісійного фінансування бюджету наступного року.

Нагадаємо, у ЄС домовилися обмежити газові доходи Росії, встановивши стелю ціни на російське паливо. Гранична ціна становить 180 євро за мегават-годину.