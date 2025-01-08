МЗС України відреагувало на заяви Угорщини щодо транзиту російського газу

Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергові маніпулятивні заяви угорського керівництва. У відомстві підкреслили, що єдиною реальною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія.

Яка позиція України щодо заяв Угорщини

У МЗС України заявили, що чергові маніпулятивні висловлювання угорського керівництва щодо впливу рішення України не продовжувати транзитну угоду з Росії після 2025 року на ціни для споживачів є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії, спрямованої на внутрішню аудиторію Угорщини, передає 24 Канал.

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Зокрема, Європейська Комісія у своїй заяві від 1 січня 2025 року наголосила, що завчасно анонсоване рішення України не вплинуло негативно на енергетичну безпеку країн ЄС та споживчі ціни на європейському ринку.

У МЗС України заявили, що причиною проблем на енергетичному ринку Європи є Росія, яка роками використовувала енергоресурси як інструмент шантажу. З початком агресії проти України Росія стала загрозою для стабільності Європи, що призвело до завершення епохи залежності від її енергоносіїв.

До того ж, як пояснили у МЗС, Єврокомісія та уряди європейських країн активно співпрацюють для диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної незалежності. Європейські держави успішно забезпечили свої економіки та населення альтернативними енергоносіями з США і Близького Сходу.

Цікаво! Лише дві з 27 країн ЄС не впоралися із завданням диверсифікації, намагаючись зберегти залежність від Росії та перешкоджаючи доступу енергоносіїв із США та інших партнерів.

Як порекомендували у МЗС України, Угорщині слід зосередитися на зміцненні єдності ЄС, енергетичної безпеки та незалежності разом із іншими країнами.