Пенсія по втраті годувальника: чи надається вона за особу, зниклу безвісти

Якщо особа зникла безвісти за особливих обставин, непрацездатні члени її сім'ї мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Перелік таких осіб визначений у Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як отримати пенсію по втраті годувальника

Як повідомляють у ПФУ, для отримання пенсії необхідно подати заяву та відповідні документи до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.

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Також можна звернутися через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис, або через портал Дія. У цьому випадку до заяви потрібно додати скановані копії оригіналів документів.

Важливо! До пакета документів обов’язково потрібно включити витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається без урахування тривалості страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Зауважте! Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць після внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру.

Непрацездатні члени сім'ї

Непрацездатними членами сім'ї вважаються: