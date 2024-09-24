Пенсія по втраті годувальника: чи надається вона за особу, зниклу безвісти
Джерело:ПФУ
Якщо особа зникла безвісти за особливих обставин, непрацездатні члени її сім'ї мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Перелік таких осіб визначений у Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Як отримати пенсію по втраті годувальника
Як повідомляють у ПФУ, для отримання пенсії необхідно подати заяву та відповідні документи до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.
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Також можна звернутися через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис, або через портал Дія. У цьому випадку до заяви потрібно додати скановані копії оригіналів документів.
Важливо! До пакета документів обов’язково потрібно включити витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Пенсія призначається без урахування тривалості страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.
Зауважте! Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць після внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру.
Непрацездатні члени сім'ї
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
- Чоловік (дружина), батьки, які мають інвалідність або досягли 65 років.
- Діти померлого годувальника, які не старші 18 років, або старші, якщо стали інвалідами до цього віку. Діти, що навчаються, можуть отримувати виплати до 23 років, якщо навчаються в денній формі.
- Чоловік (дружина) померлого, або один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дітьми померлого до їхніх 8 років.