Якими будуть надбавки до пенсії у жовтні

Доплати до пенсії надаються усім українським пенсіонерам. Деякі з цих надбавок призначаються автоматично, відповідно до віку, інші ж – індивідуально, через певні обставини.

Чи буде зростання пенсій у 2023 році

Підвищення пенсій в Україні відбувається планово, остання індексація була цьогоріч у березні. Однак, у липні додатково виплати збільшили науковцям, працівникам місцевого самоврядування та громадянам зі статусом "народний депутат".

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До початку нового року підвищень пенсії не планується. З 1 січня 2024 року мінімальні виплати для пенсіонерів зростуть на 268 гривень і стануть 2 361 гривні. Масштабне підвищення пенсій відбудеться у березні, під час нової індексації.

Пенсії в Україні зараз:

понад 10 000 гривень мають 10,4% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

до 2 000 гривень – 0,6%.

Надбавки для пенсіонерів

Пенсійні виплати можуть значно збільшитись, завдяки цим доплатам. Аби дізнатись чи можете ви їх отримати, необхідно звернутись у ПФУ. Які надбавки існують:

За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу, він може отримувати додаткові 150 гривень щомісяця. Для оформлення доплати потрібно надати документи, які доводять, що дитина проживає з заявником.

За віком

Така доплата нараховується автоматично і надається пенсіонеру у місяць, коли він досягає певного віку:

300 гривень мають особи від 70 до 74 років включно;

456 гривень – від 75 до 79 років включно;

579 гривень – від 80 років.

За особливих обставин

Розмір цієї доплати залежить від прожиткового мінімуму. Ця виплата, станом на зараз, складає – 837 гривень. Кому надаються ці надбавки: