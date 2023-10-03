Чи буде зростання пенсій у 2023 році
Підвищення пенсій в Україні відбувається планово, остання індексація була цьогоріч у березні. Однак, у липні додатково виплати збільшили науковцям, працівникам місцевого самоврядування та громадянам зі статусом "народний депутат".
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До початку нового року підвищень пенсії не планується. З 1 січня 2024 року мінімальні виплати для пенсіонерів зростуть на 268 гривень і стануть 2 361 гривні. Масштабне підвищення пенсій відбудеться у березні, під час нової індексації.
Пенсії в Україні зараз:
- понад 10 000 гривень мають 10,4% пенсіонерів;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- до 2 000 гривень – 0,6%.
Надбавки для пенсіонерів
Пенсійні виплати можуть значно збільшитись, завдяки цим доплатам. Аби дізнатись чи можете ви їх отримати, необхідно звернутись у ПФУ. Які надбавки існують:
За дітей
Якщо пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу, він може отримувати додаткові 150 гривень щомісяця. Для оформлення доплати потрібно надати документи, які доводять, що дитина проживає з заявником.
За віком
Така доплата нараховується автоматично і надається пенсіонеру у місяць, коли він досягає певного віку:
- 300 гривень мають особи від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень – від 75 до 79 років включно;
- 579 гривень – від 80 років.
За особливих обставин
Розмір цієї доплати залежить від прожиткового мінімуму. Ця виплата, станом на зараз, складає – 837 гривень. Кому надаються ці надбавки:
- особам від 80 років, які не можуть самостійно себе обслуговувати;
- громадянам, які потребують особливого догляду;
- тим, хто не має працездатних близьких родичів і не може себе фінансово забезпечити.