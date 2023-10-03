Будет ли рост пенсий в 2023 году
Повышение пенсий в Украине происходит планово, последняя индексация была в марте этого года. Однако в июле дополнительно выплаты увеличили научным работникам, работникам местного самоуправления и гражданам со статусом "народный депутат".
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До начала нового года повышения пенсии не планируется. С 1 января 2024 года минимальные выплаты для пенсионеров возрастут на 268 гривен и станут 2 361 гривна. Масштабное повышение пенсий состоится в марте во время новой индексации.
Пенсии в Украине сейчас:
- более 10 000 гривен имеют 10,4% пенсионеров;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- до 2 000 гривен – 0,6%.
Прибавки для пенсионеров
Пенсионные выплаты могут значительно увеличиться благодаря этим доплатам. Чтобы узнать, можете ли вы их получить, необходимо обратиться в ПФУ. Какие надбавки существуют:
За детей
Если пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего, он может получать дополнительные 150 гривен ежемесячно. Для оформления доплаты необходимо предоставить документы, доказывающие, что ребенок проживает с заявителем.
По возрасту
Такая доплата начисляется автоматически и предоставляется пенсионеру в месяц, когда он достигает определенного возраста:
- 300 гривен имеют лица от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 579 гривен – от 80 лет.
При особых обстоятельствах
Размер этой доплаты зависит от прожиточного минимума. Эта выплата, по состоянию на сейчас, составляет 837 гривен. Кому предоставляются эти надбавки:
- лицам старше 80 лет, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;
- гражданам, нуждающимся в особом уходе;
- тем, у кого нет трудоспособных близких родственников и достаточного финансового обеспечения.