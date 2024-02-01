Надбавка до пенсії: хто може отримати доплату за дітей та які документи потрібні

Надбавка на дітей для пенсіонерів передбачена законодавством України. Однак, лише у ряді випадків. Про те, хто саме може отримати надбавку та за яких умов, читайте далі.

Хто може отримати надбавку

Згідно з Постановою Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери, які не працюють і не зареєстровані як ФОП та утримують дітей до 18 років – можуть отримувати доплату до пенсії.

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При цьому, надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків доти, доки дитина не досягне 18 років. Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсій.

Як отримати надбавку

На дітей, які є особам з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю, надбавка до пенсії не передбачена.

Для цього необхідно представити список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера, який є основою для нарахування ЄСВ:

трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копія наказу про звільнення з роботи;

дані про застраховану особу;

відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Які ще документи необхідні та куди їх подати

Якщо йдеться про ВПО, факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви. Також потрібно вказати час, з якого людина не працює, і пояснити обставини.

Для призначення надбавки потрібно надати такі документи:

заяву про призначення або перерахунок пенсії;

паспорт;

ІПН;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником.

довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.