Кто может получить надбавку

Согласно Постановлению Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей до 18 лет – могут получать доплату к пенсии.

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При этом, надбавка к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из родителей до тех пор, пока ребенок не достигнет 18 лет. Такая надбавка выплачивается на каждого ребенка и назначается к разным видам пенсий.

Как получить надбавку

Для этого необходимо представить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера, который является основой для начисления ЕСВ:

  • трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
  • копия приказа об увольнении с работы;
  • данные о застрахованном лице;
  • сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

Какие еще документы необходимы и куда их подать

Для назначения надбавки нужно предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении или перерасчете пенсии;
  • паспорт;
  • ИНН;
  • трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;
  • свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;
  • справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем;
  • справку от органа соцзащиты о неполучении помощи на ребенка.