Хто може отримати надбавку

Згідно з Постановою Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери, які не працюють і не зареєстровані як ФОП та утримують дітей до 18 років – можуть отримувати доплату до пенсії.

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При цьому, надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків доти, доки дитина не досягне 18 років. Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсій.

Як отримати надбавку

Для цього необхідно представити список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера, який є основою для нарахування ЄСВ:

  • трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;
  • копія наказу про звільнення з роботи;
  • дані про застраховану особу;
  • відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Які ще документи необхідні та куди їх подати

Для призначення надбавки потрібно надати такі документи:

  • заяву про призначення або перерахунок пенсії;
  • паспорт;
  • ІПН;
  • трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;
  • свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
  • довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником.
  • довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.