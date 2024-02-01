Хто може отримати надбавку
Згідно з Постановою Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери, які не працюють і не зареєстровані як ФОП та утримують дітей до 18 років – можуть отримувати доплату до пенсії.
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При цьому, надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків доти, доки дитина не досягне 18 років. Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсій.
Як отримати надбавку
Для цього необхідно представити список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера, який є основою для нарахування ЄСВ:
- трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;
- копія наказу про звільнення з роботи;
- дані про застраховану особу;
- відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.
Які ще документи необхідні та куди їх подати
Для призначення надбавки потрібно надати такі документи:
- заяву про призначення або перерахунок пенсії;
- паспорт;
- ІПН;
- трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;
- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
- довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником.
- довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.