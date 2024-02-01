Хто може отримати надбавку

Згідно з Постановою Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери, які не працюють і не зареєстровані як ФОП та утримують дітей до 18 років – можуть отримувати доплату до пенсії.

Читайте також: Не лише ліквідатори ЧАЕС та військові: хто має право на пенсію по інвалідності

При цьому, надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків доти, доки дитина не досягне 18 років. Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсій.

Зауважте! На дітей, які є особам з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю, надбавка до пенсії не передбачена.

Як отримати надбавку

Для цього необхідно представити список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера, який є основою для нарахування ЄСВ:

трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копія наказу про звільнення з роботи;

дані про застраховану особу;

відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Зауважте! Якщо йдеться про ВПО, факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви. Також потрібно вказати час, з якого людина не працює, і пояснити обставини.

Які ще документи необхідні та куди їх подати

Для призначення надбавки потрібно надати такі документи:

заяву про призначення або перерахунок пенсії;

паспорт;

ІПН;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником.

довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.

Зверніть увагу! Заяву та всі інші документи для призначення надбавки можна подати дистанційно в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або особисто, до територіального сервісного центру ПФУ.