Плюс тисяча до пенсії: хто може оформити собі надбавку

Деякі пенсіонери можуть отримати майже тисячу гривень надбавки за те, що вони дожили до певного віку. Проте додатково потрібно відповідати деяким категоріям.

Хто може отримати надбавку

Пенсії в Україні залежать від різних чинників, зокрема стажу, зарплати, яку виплачували під час роботи, та віку. У 2024 році уряд вирішив підняти соцгарантії для деяких категорій осіб.

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Наприклад пенсіонери, які досягнули 80-річного віку, можуть отримати щомісячну доплату у розмірі 944,4 гривні. Для цього треба відповідати одній з категорій:

отримують пенсію за віком,

проживають самостійно,

потребують постійного догляду.

Особам, які отримують пенсію по інвалідності, таку виплату не призначають.

Щоб підтвердити свої проблеми зі здоров'ям та отримати допомогу, потрібно показати усі необхідні медичні документи.

Які є надбавки за віком

Пенсіонери, які досягли певного віку можуть розраховувати на щомісячні надбавки від держави. Розмір доплат такий: